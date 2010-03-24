Социальный приют в Малорите решено закрыть

Причиной тому – временное пристанище для детей из неблагополучных семей осталось без воспитанников.

Родился в рубашке. Именно так говорят воспитатели об Андрюше – единственном и последнем своем подопечном. Когда загорелся дом, в котором он жил, рядом не оказалось никого из родных. Трехлетнего мальчика чудом спасли случайные люди. После этого для него домом стал социальный приют.

Надежда Иванова, воспитатель малоритского социального приюта:

– Когда он к нам попал, он не разговаривал, у него не было никаких бытовых навыков у ребенка. А сейчас, он уже все понимает, пытается говорить.

Про Ирину Николаевну как про директора этого центра приходится говорить в прошлом времени. Впрочем, как и о самом социальном приюте. Совсем недавно в районе приняли решение закрыть единственное прибежище для детей, которых бросили свои родители. Просто в Малорите настало такое время, когда он стал не нужен.

Ирина Федчик, заместитель начальника отдела образования малоритского райисполкома:

– Происходит реорганизация учреждения. Детский социальный приют закрывается. Свое существование продолжит социально-педагогический центр, целью деятельности которого видим, в большей степени, работу с семьей на ранних этапах, т.е. раннее выявление семейного неблагополучия.

Половина детей вернулись, как говорят соцработники, в свои биологические семьи. В последнее время такие случаи скорее не исключение, а правило. Остальных берут новые родители. Здесь в деревне Гвоздница Малоритского района 110 воспитанников приюта нашли свой кров в местных семьях.

Валентина Ярмошук, многодетная мама:

– Свои дети уже взрослые, надо почувствовать, что ты опять кому-то нужен, поэтому я решила взять детей.

5 лет назад родные брат и сестра Саша и Ира впервые назвали Валентину Алексеевну мамой. С тех пор они живут рука об руку, во всем помогая друг другу.

Саша:

– Это должно быть в каждой семье, чтобы дети помогали родителям.

Говорят, приемные мамы – настоящие педагоги и психологи. Отбор на родителей проходят не все. Валентина Алексеевна сумела доказать не только словом, а и делом, что мама она не только в душе, но и по профессии.

Валентина Ярмошук:

– Я бы взяла еще ребенка, если это мне будет позволено.

Пока сегодня мы брали интервью у воспитателей детского приюта, МР3 плеер смог подарить несколько минут радости маленькому Андрюше. Но ни одно из современных изобретений не сможет заменить то простое человеческое счастье, которое царит в доме Валентины Алексеевны.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.