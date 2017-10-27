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Социальный пакет и коллективный договор: в чём разница?

27 октября 2017 14:23
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Новости Беларуси. Частники часто предлагают работникам социальный пакет, который предполагает ряд гарантий. Не заменит ли он со временем коллективный договор, и чем они отличаются, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Бабицкий, заместитель председателя профсоюзной организации ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»:
Да, наниматель будет гарантировать наличие определённых благ. Это – определённые выплаты: к отпуску, повышенные выплаты при выдаче больничного листа. Посещение бассейнов, тренажёрных залов и так далее.

Я думаю, этим вот и ограничится социальная поддержка работников.

Если мы расширяем до коллективного договора, здесь включается ещё профсоюзная организация. И нанимателю, скажем так, не позволит профсоюзная организация сделать перекос в ту или иную сторону, если будут нарушены интересы работника. Поэтому я не думаю, что социальный пакет может подменить коллективный договор.

Коллективный договор: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения

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