Социальные сети превращается в асоциальные: спамеры зарабатывают деньги, а пользователи - лишнюю головную боль

Российское управление «К» уже записало фиктивные сообщения друзей посетить тот или иной сайт или отослать СМС на короткий номер в список киберпреступлений.

Социальные сети переходят в разряд асоциальных. Рассылки, спамы от несуществующих друзей и предложение отправить sms на короткий номер. Это не только назойливые сообщения, это огромный бизнес, который заполнил не только популярные «Одноклассники» и «Вконтакте», но и всю всемирную сеть.

Николай Свирко, руководитель проекта социальной сети:

На этом, естественно, они зарабатывают, иначе бы они этим не занимались. Потому что, сколько бы ни было людей, обязательно найдется кто-то, кто откликнется на это и, естественно, внесет лепту в их обогащение.

Владимир Казанков, заведующий отделом интернет-вещания телекомпании СТВ:

Сколько зарабатывают те или иные спамеры, сказать нельзя. Но в интернете фигурируют следующие данные: 2 миллиона в год — это относится к российским спамерам, за рубежом другие суммы.

Владимир Казанков каждый день отбивается от спам-атаки. Против виртуального лома есть много приемов. В том числе и премодерация страницы телекомпании СТВ. Наши разработчики нашли способ, как поставить заслон интернет-эпидемии. Но спам – не самая главная виртуальная беда.

Олег Слепченко, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Нередко за подобными сообщениями скрывается либо вирусная программа, либо какая-то другая разрушительная форма.

В России разработчик систем компьютерной безопасности компания «Доктор Web» разослала предупреждение о вирусе-трояне WinLock. Он выскакивает на экране компьютера сообщением «Система Windows заблокирована», а для разблокировки требуется немногое – отправить платное sms на короткий номер. Только за январь россияне поплатились за такую атаку сотнями миллионов рублей. Российское управление «К» бьет тревогу. Мошенничество в социальной сети стало одним из самых распространенных киберпреступлений. Представители МВД России предлагают снизить степень анонимности пользователей локальных сетей и ужесточить ответственность за распространение информации. Ведь от фиктивных сообщений от несуществующих друзей и сценариев отправок sms страдают не только пользователи, но и сами интернет-провайдеры. Хотя еще некоторое время назад их подозревали в сговоре со спамерами. Ведь лишние рассылки повышают трафик, а значит и заработок за свои услуги.

Олег Гаврилов, директор по эксплуатации интернет-провайдера:

Спам провайдеру категорически невыгоден, потому что сейчас среди тарифных планов наиболее популярны анлимы. Провайдер на этом денег не зарабатывает, зарабатывает только головную боль.

На почтовых сервисах спам составляет 99%, в социальных сетях – больше половины. «Одноклассники» и «Вконтакте» уже давно перешли из разряда дружеских посиделок в виртуальности, а стали настоящей урной для рекламы.

Голландские разработчики сайта suicidemachine.org предложили способ, как раз и навсегда избавить себя от социальных сетей. Указана и статистика ушедших из виртуальной жизни – больше 300 тысяч. Эти люди заходят на сайт, находят себя в сети и вешаются, прилюдно попрощавшись перед народом. Собственная страничка быстро и безболезненно удаляется с сервера, и ее уже никто и никогда не сможет восстановить.