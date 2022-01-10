Социальное жильё, бассейн международного класса и проект Gateway. В какие ещё объекты инвестирует Китай в Беларуси?
Новости Беларуси. Ситуацию в Казахстане обсудили 10 января в телефонном разговоре Президент Беларуси и председатель КНР. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах заседания сегодняшней сессии Совета коллективных сил организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсудили и ситуацию в Казахстане – читайте здесь.
Впрочем, политическую тему затронули гораздо шире. Китайский лидер подчеркнул, что нынешняя международная и региональная ситуация сложная. В свою очередь, Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны и поддерживает Беларусь в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня. Беларусь и Китай вот-вот отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества – 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили проекты, которые реализуются, и возможности расширения взаимодействия по многим направлениям.
За время сотрудничества две страны достигли плодотворных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем двусторонней торговли увеличился в 50 раз. Поэтому стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов. Подробностями тесного сотрудничества поделился первый вице-премьер – Николай Снопков.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Нужно понять, что такое Китай. Китай, собственно говоря, по оценкам международных экспертов, будет экономика № 1 к 2028 году. Что такое Беларусь? Беларусь – это образцовый партнер экономического пояса Шелкового пути. Мы видим за 30 лет прошедших, как это отражается на нашей экономике. Во-первых, не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере реализованы почти на 5 миллиардов долларов. Сейчас в стадии 4 проекта на сумму около 2,5 миллиарда долларов. За последние 10 лет четверть прироста ВВП – посредством инвестиционной составляющей Китая. За 30 лет накопленные инвестиций Китая более 2 миллиардов долларов, из них более 1 миллиарда – прямые инвестиции.
Сегодня реализуются также проекты такого масштаба – это два спортивных объекта (бассейн и стадион) международного класса и социальное жилье. За три этапа помощи Беларуси строительство социального жилья будет построено более 260 тысяч метров квадратных. «Великий камень», Китайско-белорусский индустриальный парк, как назвал товарищ Си Цзиньпин, жемчужина нашего образцового сотрудничества. Она развивается, к слову сказать в 2021 году, санкционный год, постковидный год, у нас фактически произошел рекордный прирост резидентов. 21 резидент зарегистрировался в парке, сегодня их 85. Важнейший проект под названием Gateway. Он осуществляется в парке. Это строительство мультимодального логистического порта совместными усилиями компаний из четырех стран: Швейцария, Германия, Китай, Беларусь. Недавно подтвердили свое участие, готовность участия в акционерном капитале проекта этого Китайские железные дороги, это является для нас очень важно. И я с удовольствием хочу отметить, что сегодня товарищ Си Цзиньпин в разговоре с Президентом нашей страны отметил этот проект как один из образцовых и перспективных.
Затронули Александр Лукашенко и Си Цзиньпин и темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, а также сотрудничества в гуманитарной сфере. Также лидеры договорились об активном развитии в индустриальном парке «Великий камень» традиционной китайской медицины, включая производство вакцины. В целом же, китайский лидер выразил готовность поддерживать тесное общение с Александром Лукашенко в различных формах, чтобы способствовать непрерывному развитию китайско-белорусских отношений.