Социальное жильё, бассейн международного класса и проект Gateway. В какие ещё объекты инвестирует Китай в Беларуси?

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Обсудили и ситуацию в Казахстане – читайте здесь .

Новости Беларуси. Ситуацию в Казахстане обсудили 10 января в телефонном разговоре Президент Беларуси и председатель КНР. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах заседания сегодняшней сессии Совета коллективных сил организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, политическую тему затронули гораздо шире. Китайский лидер подчеркнул, что нынешняя международная и региональная ситуация сложная. В свою очередь, Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны и поддерживает Беларусь в следовании по пути развития, соответствующему ее собственным национальным условиям.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня. Беларусь и Китай вот-вот отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества – 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим лидеры обменялись поздравлениями и предметно обсудили проекты, которые реализуются, и возможности расширения взаимодействия по многим направлениям.

За время сотрудничества две страны достигли плодотворных результатов. Об этом говорят и цифры: за 30 лет объем двусторонней торговли увеличился в 50 раз. Поэтому стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов. Подробностями тесного сотрудничества поделился первый вице-премьер – Николай Снопков.