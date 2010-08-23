Социальное такси в Минске: как вызвать и нужно ли платить?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления социальной поддержки населения Мингорисполкома Галина Гриб.

На каких условиях будут работать социальные такси в Минске?

В Минске будет действовать 10 социальных такси — таких, о которых рассказывалось в сюжете.

Чтобы вызвать социальное такси, инвалид должен обратиться в социальный территориальный центр, который зафиксирует заявку. Причем обращаться нужно за день до поездки, чтобы служба имела возможность обработать полученные за предыдущий день заявки и связаться со структурой, которая будет оказывать транспортные услуги. Вопрос оплаты еще будет решаться — он будет выноситься на сессию горсовета.

Безусловно, данная услуга будет очень востребована среди инвалидов. Этим вопросом интересовались уже и инвалиды по зрению, и инвалиды-колясочники, и люди, которым, например, нужно съездить на гомодиализ.

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