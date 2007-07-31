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Социальная помощь на дому

31 июля 2007 18:14
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Только в столичном регионе в социальной поддержке нуждается более 20 тысяч человек.

С колоссальным объемом работы социальные службы справляются. К адресной помощи привлекают не только профессионалов, но и соседей одиноких людей.

Сегодня около 24 тысяч жителей Минской области нуждается в социальной помощи на дому. А это на 700 человек больше, чем полгода назад. Службы социальной поддержки справляются с растущим объемом работы. Однако есть населенные пункты, куда по разным причинам не может добраться социальный работник. Но выход находят и в этих случаях.

Более 5 тысяч в Минской области и таких людей, которым нужно не надомное обслуживание, а денежная поддержка. На адресную социальную помощь в этом году из госбюджета выделено около 980 миллионов рублей. Причем, в основном за ней обращаются неполные семьи. Назначить ее в положенные сроки помогает принцип "одного окна". Получатели уже ощутили его эффективность.

Что касается неблагополучных семей - здесь адресная социальная помощь часто используется не по назначению. Поэтому специалистами было принято решение: оказывать помощь детям из таких семей не деньгами, а продуктами.

# общество

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