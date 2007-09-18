Социальная помощь - каждому нуждающемуся

В Совете министров рассмотрели Программу развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания.Документ направлен на повышение качества жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, сегодня социальные услуги населению предоставляют 156 территориальных центров соцобслуживания, 70 домов-интернатов. Однако в очереди на поселение в специальные учреждения состоит 1370 человек. До 2010 года планируется открыть 35 отделений круглосуточного пребывания и 120 дневного.

Также специалисты рассчитывают укрепить материально-техническую базу соцучреждений, в первую очередь провести необходимые ремонтные работы и заменить устаревшее оборудование. Общие затраты на реализацию программы составят более 213 миллиардов рублей.