Социальная кампания "Живи и здравствуй" стартует сегодня в Беларуси

Она приурочена к всемирному Дню борьбы со СПИДом, который, во всём мире отмечается 1 декабря. Цель акции - формирование положительного отношения к больным ВИЧ, а также социальная поддержка таких людей. На протяжение 9 дней в городах страны пройдут круглые столы с участием организаций, работающих в сфере профилактики и лечения ВИЧ. В Витебске сегодня состоится футбольный матч команды медиков и команды людей, живущих с ВИЧ. А завтра в Республиканском театре белорусской драматургии - премьера театральной постановки «Бессоница». Сейчас в нашей стране зарегистрировано почти 9 с половиной тысяч больных ВИЧ. Большая часть из них - молодые люди в возрасте от 15-ти до 29-ти лет.