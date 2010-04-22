События в Кыргызстане продолжают оставаться основной темой мировых новостей

Обсуждение одного из самых острых вопросов последних дней начали уже и местные духовные лидеры.

Отец Игорь, секретарь Бишкекского Епархиального управления РПЦ:

– Любая революция – это есть что-то отрицательное, это зло для людей. Потому что это всегда сопряжено с пролитием крови, жертвами, мародерствами, страхом. Смена власти должна происходить какими-то другими, цивилизованными, путями. А когда это происходит вооруженным путем, с кровопролитием, я считаю, это неоправданно.

Кадыр Маликов, Директор независимого аналитико-исследовательского центра «Религия, право и политика»:

– Аллах заберет у мародеров в 10, в 100 раз больше – не обязательно в материальном смысле. Человек, поживившийся чужим имуществом во время смуты, получит воздаяние сполна – еще в этой жизни. То, что сейчас происходит в стране, в исламе считается «фитной» – смутой. Смута – это безвластие, анархия, интриги – все то, что создает нестабильность в обществе.

По мере того, как облако исландской пыли, некоторое время затуманивавшее первые полосы европейских и американских СМИ, как-то само собой сошло на нет, журналисты и эксперты во всем мире стали заметно отчетливее видеть действительно серьезные проблемы современности, которые, как оказалось, оказались отнюдь не так уж от них удалены. И вот уже в материалах зазвучали не размышления об эфемерном пепле, но сообщения о вполне конкретных пожарищах на месте многих зданий Кыргызской столицы Бишкека, не цифры экономических потерь транспортных бонз, но другие цифры других потерь.

Радио Азаттык (Радио Свобода (Казахстан)):

– Временное правительство Кыргызстана сообщило, что на юге страны были арестованы соратники свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Корреспондент.Net:

– Ахмад Бакиев вчера, 21 апреля, в обед выехал для встречи с кем-то. Примерно в 18:00 он мне позвонил и только успел сказать: «Брат...». В это время в трубке телефона я услышал звуки выстрелов», – заявил Каныбек Бакиев, брат президента Кыргызстана. – Ахмада могли схватить или даже убить. Представители новой власти пригласили его (Ахмада) на встречу, где якобы они хотели передать некое послание президенту.

После этого в изданиях, на разных языках пишущих об одном, появились и строки о безвластии, в которое вылился захват власти в Кыргызстане. Не обошли стороной газеты и тот факт, что устроители нового политического строя, всего несколько дней спустя стали разрушителями вообще всего что строилось, то есть банальными поджигателями и мародерами.

Sudwest Presse:

– Кыргызстаном правит хаос. И правовые нормы, и торговля и так далее – все это по-прежнему диктует улица. Безработная молодежь, переселенцы из деревень объединяются в преступные группировки и захватывают землю. Причем без всякого чувства своей неправоты. «Вы захватили власть, мы захватываем землю. В чем разница?» – говорят молодые захватчики земли.

Радио Свобода:

– Это одни и те же люди. Те, кто пару недель назад поджигал и громил Дом правительства в Бишкеке, вынося мебель и оргтехнику, и те, кто сегодня устраивает погромы в Кыргызстане, самочинно захватывая дома и земли.

Не обошлось в публикациях зарубежных СМИ и без размышлений на тему о том, какие силы привели Кыргызстан к бессилию перед лицом безликой толпы бандитов и захватчиков.

The Guardian:

– По прошествии недель после свержения президента Кыргызстана нет никакого сомнения в том, что Россия играла критическую, возможно, решающую роль в его падении. Однако по мере того, как в стране нарастают насилие на этнической почве, сведение счетов и общая политическая неразбериха, возникает вопрос о разумности действий Кремля в этой ситуации. Тот факт, что Россия признала временное правительство в течение нескольких часов после переворота, в то время как США и Евросоюз до сих пор не сделали этого, показывает, что в основе киргизских событий был некий план. Теперь Москва справедливо встревожена тем, что же дальше.

Не осталось без внимания экспертов и наблюдателей и то, что задача по урегулированию ситуации в Кыргызстане сложна.

Андрей Савиных, Начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Мы столкнулись с серьезной международной проблемой. Направления и принципы ее решения сформулировал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Вне всякого сомнения, решение этой проблемы нужно искать только в рамках международной правовой системы.

После выступления Президента Беларуси, различные межгосударственные структуры начали готовиться к действиям. Вот только ждать реакции от ОДКБ, ОБСЕ и других организаций, отвечающих за безопасность, пришлось опасно долго. Но теперь понимание необходимости восстановления конституционного порядка на земле Кыргызстана пришло. А значит пришло и время решать вопрос, который, и это признали все, серьезнее надуманных проблем в воздухе.

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.