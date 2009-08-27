События из жизни Минска и минчан 27 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

НА МИНСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ СОБРАЛИ УРОЖАЙ

ГРОЗОВОЙ ДЕБЮТ

Дождавшись окончания лета молния впервые за несколько лет ударила в жилой дом, причём дважды – в частном секторе по улице Корзюки и Курганной.

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

В квартирах пенсионеров прописались дымовые сыщики. Страховку от пожаров пожилым минчанам подарили городские спасатели. Теперь автоматический извещатель сможет оперативнее жильца реагировать на чрезмерно плотную дымовую завесу и подавать сигнал тревоги.

ПЕШКОМ ПО ГЛЯНЦЕВЫМ ТРОПАМ

Каждый миллиметр белорусских дорог уместился на страницах уникальной исторической энциклопедии Армена Сардарова. Загадки перекрёстков, паровозных депо и старинных мостов известный архитектор изучал больше сорока лет. «Анатомию» асфальта и причины автомобильных революций – всё это автолюбители и не только смогут найти на двухстах страницах иллюстрированной летописи

ТАЛАНТЫ ВНЕ СТАНДАРТА

Сегодня у самых предприимчивых леди столицы была последняя возможность продефилировать с идеей. И, как ни странно, именно итоговый кастинг «Мисс Минск 2009» собрал у дверей Национальной школы красоты самые длинные очереди длинноногих красоток. Хотя, в этом году участницам можно было забыть о весах и линейках. В выигрыше оставались самые креативные.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ МИНСКА

27 августа 1897 года вышло специальное постановление, предписывавшее велосипедистам правила езды по городу: не пугать лошадей, ездить по правой стороне улиц и проездов, не ездить быстро. А ровно 34 года назад минчане наблюдали уникальное астрономическое явление – Марс приблизился к Земле на самое близкое за 75 тысяч лет расстояние, увеличив видимые с Земли размеры в 6, а яркость в 85 раз!

Это уже история, а чем запомнился минчанам сегодняшний день, в нашем традиционном опросе.