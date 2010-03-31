Собрать $4 млрд в фонд помощи Гаити — одна из главных тем на международной конференции ООН в Нью-Йорке
Напомним, в результате землетрясения 12 января погибли свыше 200 тысяч жителей человек. Более миллиона человек остались без крова.
В ходе восстановления Гаити необходимо провести серьезные реформы в разных секторах экономики, прежде всего, в сельском хозяйстве и туризме. Это позволит стране, которая считается самой бедной в Западном полушарии, не только оправиться после мощного удара стихии, но и добиться поступательного развития.