"Соблюдаем законы дорог"

В Минске в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялся финал Республиканского детского творческого конкурса. Форум прошёл в рамках заключительного этапа 35-го слета юных инспекторов дорожного движения, который сегодня завершил свою работу. Основная цель конкурса - привлечь детей и подростков к изучению ПДД и сформировать у них навыки безопасного поведения на дорогах. В нем принимали участие 11 команд, в том числе гости из России, Украины, Молдовы и Литвы. По результатам соревнований, 1-е место заняла команда Юных инспекторов движения из Брестской области.