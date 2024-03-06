Со старшими братьями пошёл на войну и погиб в лагере для военнопленных «Шталаг Х-В». «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш зритель. «В память о мамином дяде – Конопличе Антоне Владимировиче. Погиб в плену, в лагере для военнопленных «Шталаг Х-В» (Зандбостель, Германия) 18.01.1943 года».

Фото предоставлено Ольгой Шабельник

Коноплич Антон Владимирович – белорус. Родился 15.01.1919 года в деревне Дербинки Ельского района Полесской области Белорусской ССР в многодетной семье. В первые дни войны вместе со старшими братьями Ельским РВК Полесской области был призван в ряды РККА. Стрелок.

Сохранившиеся бараки «Шталаг Х-В». Фото предоставлено Ольгой Шабельник

В июле 1941 года Коноплич Антон Владимирович попал в плен и был отправлен в лагерь для военнопленных «Шталаг Х-В». 18.01.1943 года погиб в лагере.

Братское кладбище на месте «Шталага Х-В». Фото предоставлено Ольгой Шабельник

«По рассказам моей мамы, Антона в семье считали самым одаренным из всех детей. Родные возлагали на него самые большие надежды. Но, увы... Я часто пытаюсь представить, какой нечеловеческий ужас пришлось пережить этому парню в лагере».

Мемориальная плита на братском кладбище. Фото предоставлено Ольгой Шабельник