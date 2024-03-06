Со старшими братьями пошёл на войну и погиб в лагере для военнопленных «Шталаг Х-В». «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш зритель.
«В память о мамином дяде – Конопличе Антоне Владимировиче. Погиб в плену, в лагере для военнопленных «Шталаг Х-В» (Зандбостель, Германия) 18.01.1943 года».
Фото предоставлено Ольгой Шабельник
Коноплич Антон Владимирович – белорус. Родился 15.01.1919 года в деревне Дербинки Ельского района Полесской области Белорусской ССР в многодетной семье. В первые дни войны вместе со старшими братьями Ельским РВК Полесской области был призван в ряды РККА. Стрелок.
Сохранившиеся бараки «Шталаг Х-В». Фото предоставлено Ольгой Шабельник
В июле 1941 года Коноплич Антон Владимирович попал в плен и был отправлен в лагерь для военнопленных «Шталаг Х-В». 18.01.1943 года погиб в лагере.
Братское кладбище на месте «Шталага Х-В». Фото предоставлено Ольгой Шабельник
«По рассказам моей мамы, Антона в семье считали самым одаренным из всех детей. Родные возлагали на него самые большие надежды. Но, увы... Я часто пытаюсь представить, какой нечеловеческий ужас пришлось пережить этому парню в лагере».
Мемориальная плита на братском кладбище. Фото предоставлено Ольгой Шабельник
«Я помню живыми его братьев: все высокие, статные, по-богатырски сильные мужчины. Казалось бы, и Антон должен был выдержать все и вернуться. Не вернулся. Не судьба…»
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!