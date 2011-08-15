Со дна реки в Витебской области поднят деревянный идол, которому, по приблизительным оценкам, около 1000 лет

Уникальность находки в том, что подобных артефактов нет во всем славянском мире. Сейчас им занимаются минские ученые. Чтобы выяснить истинную ценность находки, нужна специальная экспертиза.

Видео, которое сняли минские дайверы, уже стало историческим. Археологи предполагают, что деревянное изваяние, аналогов которому нет в славянском мире, пролежало под водой 1 000 лет.

Ольга Левко, заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Республики Беларусь:

Такие находки встречаются достаточно нечасто вообще в Восточной Европе, не только на нашей территории.

История обнаружения древности заслуживает отдельного сюжета. 20 лет назад подводный охотник-любитель схватился за деревянную опору, чтобы противостоять течению реки. Под впечатлением от увиденного он запомнил то место, однако большого значения фигуре не придал. 20 лет спустя, в беседе со знакомым археологом, он вспомнил про деревянную статую на дне реки. Результат на лицо.

Находка действительно большая. Рост – 1 метр 20 сантиметр, вес – почти 200 килограммов.

Пока деревянный свидетель истории запакован. Но через несколько дней его покроют специальным раствором и проведут подробную экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Точный возраст установят здесь же. Предположительно, это XI-XII века. Находка уникальная и единственная в своем роде. Идолу повезло и тем, что он был вырезан из прочного материала – дуба.

Анализируя изображение лица и шеи фигуры, эксперты предполагают, что найдено одно из главных языческих божеств – громовержец Перун. Археологам предстоит не один месяц работы.

Ольга Левко, заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Республики Беларусь:

Нужно осмотреть местность. Может быть, рядом находилась гора и на ней святилище.

Для идола в музее института уже отведено центральное место. Под стеклом хранится множество артефактов белорусской истории, в том числе и найденные при раскопках Андреем Войтеховичем.

Археолог с 10-летним стажем о простом бубенчике готов рассказывать часами.

Андрей Войтехович, научный сотрудник Института истории НАН Республики Беларусь:

Считается, что звон колокола, бубенчиков отпугивает нечистую силу. И носили их как амулеты.

Бубенчик и другие древние украшения были найдены на прошлой неделе в деревне Селище Минского района. Ученые полагают, что с этого места началась история Минска.

Андрей Войтехович, научный сотрудник Института истории НАН Республики Беларусь:

Само городище огромное. Имеет могучие укрепления. Около 40 гектаров. И это позволяет нам думать, что это мог быть протогород.

В Беларуси историю копают всего 50 археологов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каждая находка – ценное звено в цепочке исторических событий не только Беларуси, но и всего мира. Деревянным идолом уже заинтересовались ученые России и Германии.