Со дна реки в Витебской области поднят деревянный идол, которому, по приблизительным оценкам, около 1000 лет

Видео, которое сняли минские дайверы, уже стало историческим. Археологи предполагают, что деревянное изваяние, аналогов которому нет в славянском мире, пролежало под водой 1 000 лет.
Ольга Левко, заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Республики Беларусь:
Такие находки встречаются достаточно нечасто вообще в Восточной Европе, не только на нашей территории.
История обнаружения древности заслуживает отдельного сюжета. 20 лет назад подводный охотник-любитель схватился за деревянную опору, чтобы противостоять течению реки. Под впечатлением от увиденного он запомнил то место, однако большого значения фигуре не придал. 20 лет спустя, в беседе со знакомым археологом, он вспомнил про деревянную статую на дне реки. Результат на лицо.
Находка действительно большая. Рост – 1 метр 20 сантиметр, вес – почти 200 килограммов.
Пока деревянный свидетель истории запакован. Но через несколько дней его покроют специальным раствором и проведут подробную экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Точный возраст установят здесь же. Предположительно, это XI-XII века. Находка уникальная и единственная в своем роде. Идолу повезло и тем, что он был вырезан из прочного материала – дуба.
Анализируя изображение лица и шеи фигуры, эксперты предполагают, что найдено одно из главных языческих божеств – громовержец Перун. Археологам предстоит не один месяц работы.
Ольга Левко, заведующая Центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Республики Беларусь:
Нужно осмотреть местность. Может быть, рядом находилась гора и на ней святилище.
Для идола в музее института уже отведено центральное место. Под стеклом хранится множество артефактов белорусской истории, в том числе и найденные при раскопках Андреем Войтеховичем.
Археолог с 10-летним стажем о простом бубенчике готов рассказывать часами.
Андрей Войтехович, научный сотрудник Института истории НАН Республики Беларусь:
Считается, что звон колокола, бубенчиков отпугивает нечистую силу. И носили их как амулеты.
Бубенчик и другие древние украшения были найдены на прошлой неделе в деревне Селище Минского района. Ученые полагают, что с этого места началась история Минска.
Андрей Войтехович, научный сотрудник Института истории НАН Республики Беларусь:
Само городище огромное. Имеет могучие укрепления. Около 40 гектаров. И это позволяет нам думать, что это мог быть протогород.
В Беларуси историю копают всего 50 археологов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каждая находка – ценное звено в цепочке исторических событий не только Беларуси, но и всего мира. Деревянным идолом уже заинтересовались ученые России и Германии.