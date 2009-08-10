Снос жилых домов в Минске привел к потере миллиарда рублей

Столичными властями УКС Мингорисполкома было дано указание произвести работы по сносу индивидуальных жилых строений в районе улиц Солнечная - Козыревская – Бородинская - Либаво-Роменская.

С 2005 по 2008 годы бывший заместитель начальника отдела подготовки территорий и реконструкций УКС по предварительному сговору с руководителем строительного предприятия (исполнителя заказа) при подготовке необходимой расчетной документации по сносу объекта умышлено составили подложные акты проведения тендеров и завысили расценки на проводимые демонтажные работы.



Строительная организация якобы проводила демонтаж на объекте (разбирали дома третьи лица, при этом срубы и иные строительные материалы перевозили на свои дачные участки), а деньги за выполненные работы на общую сумму почти Br1 млрд. со счета УКС Мингрисполкома были переведены на счет исполнителя. После чего через лжепредпринимательские структуры руководитель строительной организации с ее акционером обналичили и похитили деньги.



В настоящее время по двум уголовным делам проводится расследование. Арестован руководитель строительной организации, ее акционер объявлен в розыск, а начальник отдела подготовки территорий и реконструкций КУП «УКС Мингорисполкома» находится под подпиской о невыезде и отстранен от занимаемой должности, сообщает БелТА.



