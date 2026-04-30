Снопков рассказал, как продолжат развивать регионы в Беларуси по принципу «Один район – один проект»

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.
Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо всего, важно, чтобы такие предприятия появлялись с учетом специфики районов, регионов и не концентрировались в городах. Иначе мы просто задохнемся от плотности населения и погрязнем в давлении железобетона. Важно создавать условия для того, чтобы люди хотели и могли жить не только в Минске. Пока же тенденция не радужная, но все еще преломляемая.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси
Рост количества малонаселенных районов имеет место быть с 2010 года в три раза. То есть это те районы, где численность меньше 20 тысяч. Появились два района с численностью менее 10 тысяч. Имеет место быть отток населения из районов.
– А какие два района меньшие?
– Рассонский и Краснопольский.
– Краснопольский?
– Да, меньше 10 тысяч. Рассонский и Краснопольский.
– В Дребене не меньше? Пока нет.
– Но имеется в виду район в целом?
– Имеется в виду район в целом, совершенно верно (подробнее).
Первый вице-премьер чуть позже рассказал, к чему пришли, напомнив, что один проект для одного района уже не сильно рабочая схема, и тем, кто готов предлагать реализовывать больше, готовы дать свободу и приятную финансовую компенсацию.
Николай Снопков:
Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета Министров, там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых.
Президент поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с Президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15 % капитальных затрат после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения. А в аграрных районах до 35 %.
И самое главное, наверное, Ппрезидент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это в принципе долгосрочное гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионы.
И все же инициатива хороша, когда она естественна, а не навязана. Александр Лукашенко часто говорит, важно идти от земли, принимая решения от земных вопросов. Но чтобы их слышать, и руководителям важно по этой земле ходить, искренне интересуясь, а не делая вид. Тогда как минимум на вопрос «зачем?» станет меньше. А с вопросом «как?» уже есть механизмы разобраться.