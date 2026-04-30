Снопков рассказал, как продолжат развивать регионы в Беларуси по принципу «Один район – один проект»

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов. Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо всего, важно, чтобы такие предприятия появлялись с учетом специфики районов, регионов и не концентрировались в городах. Иначе мы просто задохнемся от плотности населения и погрязнем в давлении железобетона. Важно создавать условия для того, чтобы люди хотели и могли жить не только в Минске. Пока же тенденция не радужная, но все еще преломляемая.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Рост количества малонаселенных районов имеет место быть с 2010 года в три раза. То есть это те районы, где численность меньше 20 тысяч. Появились два района с численностью менее 10 тысяч. Имеет место быть отток населения из районов.

– А какие два района меньшие?

– Рассонский и Краснопольский.

– Краснопольский?

– Да, меньше 10 тысяч. Рассонский и Краснопольский.

– В Дребене не меньше? Пока нет.

– Но имеется в виду район в целом?

– Имеется в виду район в целом, совершенно верно (подробнее).

Первый вице-премьер чуть позже рассказал, к чему пришли, напомнив, что один проект для одного района уже не сильно рабочая схема, и тем, кто готов предлагать реализовывать больше, готовы дать свободу и приятную финансовую компенсацию.