Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»

Очередным подтверждением тому, что в условиях санкций белорусско-российское сотрудничество лишь еще больше укрепляется, стала нынешняя выставка ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный павильон Беларуси представил наш национальный колорит во всей красе. Кроме того, впервые на его площадке открыли и магазин мерча «Первого». Бренд, который полюбился уже не только белорусам. Какими еще экспозициями удивляли гостей выставки, знает наш корреспондент Алена Сырова.

Из не базового. Чтобы быть ярким, чтобы выделяться из толпы, нужно носить эксклюзивные вещи. Полнейший эксклюзив – это магазин с мерчем «Первого».

Это, наверное, самый долгожданный белорусский бренд в России. Символично, что те самые футболки с Александром Лукашенко с автоматом в руке стало возможным купить в Москве ровно спустя два года с того события, которое и вдохновило на этот дизайн. Хотя, безусловно, экономического эффекта белорусская сторона ждет. Иначе зачем вкладываться в переход на новый уровень?

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Этот павильон – это символизм того, что мы должны обновляться, модернизировать, вместе взаимодействовать и эффективно противостоять внешним угрозам. Эффективно во всем. Эффективность – это не только продажа в павильоне. Это эффективность интеграционных проектов. Вы знаете, о них много говорят, но это реальные действия, которые сегодня нам необходимы. Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития с Российской Федерацией.