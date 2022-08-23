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Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»

23 августа 2022 18:53
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Очередным подтверждением тому, что в условиях санкций белорусско-российское сотрудничество лишь еще больше укрепляется, стала нынешняя выставка ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновленный павильон Беларуси представил наш национальный колорит во всей красе. Кроме того, впервые на его площадке открыли и магазин мерча «Первого». Бренд, который полюбился уже не только белорусам.  

Какими еще экспозициями удивляли гостей выставки, знает наш корреспондент Алена Сырова.  

Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»-1

Из не базового. Чтобы быть ярким, чтобы выделяться из толпы, нужно носить эксклюзивные вещи. Полнейший эксклюзив – это магазин с мерчем «Первого».  

Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»-4

Это, наверное, самый долгожданный белорусский бренд в России. Символично, что те самые футболки с Александром Лукашенко с автоматом в руке стало возможным купить в Москве ровно спустя два года с того события, которое и вдохновило на этот дизайн.  

Хотя, безусловно, экономического эффекта белорусская сторона ждет. Иначе зачем вкладываться в переход на новый уровень?  

Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»-7

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:  
Этот павильон – это символизм того, что мы должны обновляться, модернизировать, вместе взаимодействовать и эффективно противостоять внешним угрозам. Эффективно во всем. Эффективность – это не только продажа в павильоне. Это эффективность интеграционных проектов. Вы знаете, о них много говорят, но это реальные действия, которые сегодня нам необходимы. Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития с Российской Федерацией.  

Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»-10

Обновленный павильон Беларуси сохранил наш национальный колорит, добавив к нему лоска. Холености что ли. Уверены, сюда как минимум приятно, а как максимум полезно прийти, чтобы узнать о Беларуси.  

Снопков о павильоне Беларуси в ВДНХ: «Эффективность – это ключевое слово нашего совместного развития»-13

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Кстати, экспозицию обещали постоянно обновлять. И, говорят, совсем скоро здесь появится новая большая деталь. Какая-то из машин, представленная в мини-версии внутри, возможно, появится здесь в полный рост. В общем, теперь в Москве появился полноценный «куточак Беларусі». Достойный красоты нашей страны.  

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# Беларусь-Россия # общество # Николай Снопков # Алена Сырова # Фотофакт

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