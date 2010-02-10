«Снобизм» оставил повара без работы

Самый молодой британский шеф-повар, работа которого была отмечена звездой Michelin, уволился из ресторана, поскольку владелец счел его блюда слишком «снобскими».

Пол Касл, владелец ресторана «Гусь», расположенного в Оксфордшире, потребовал, чтобы 27-летний шеф-повар Райан Симпсон переключился на традиционные, простые и доступные блюда, которые обычно подают в пабах, в частности, гамбургеры и чипсы. Касл счел, что изысканные и дорогие блюда из дичи, на которых специализируется Симпсон, отпугивают местных жителей, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Сам повар утверждает, что после того, как в январе «Гусь» был отмечен Michelin, в ресторан стали приезжать из других регионов Великобритании. Кроме того заведение стали посещать знаменитости, привлеченные репутацией кухни Симпсона.

В ответ на требование Касла Симпсон принял решение уволиться. Вместе с ним ресторан покинули официанты. Повар уже получил несколько предложений об открытии нового заведения.