Снимаем с учёта и сдаём на утилизацию. Почему автомобиль может попасть на кладбище машин?

Новости Беларуси. Свыше 260 неэксплуатируемых транспортных средств обнаружили за год в Заводском районе. Работа по выявлению автохлама в столице ведется постоянно. Все они по решению суда признаны бесхозяйными и переданы в собственность районной администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня на стоянке сотрудники администрации совместно с работниками «Белвторчермета» утилизировали семь автомобилей, которые были признаны бесхозными. Чтобы попасть на кладбище машин, автомобиль проходит множество инстанций. Процесс длительный, но эффективный. Для начала авто следует выявить, после собственник либо приводит автомобиль в порядок, либо машина уезжает на штрафстоянку.

Максим Коваленко, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:

После эвакуации данного автомобиля на штрафстоянку мы собственника уведомляем о том, что это произошло. Он в течение трех месяцев должен забрать. В случае, если он в течение трех месяцев ее не забирает, готовятся документы в суд для признания ее без хозяина. После того, как выносится такое решение суда, мы ее снимаем с учета и, соответственно, сдаем потом на утилизацию, что сегодня и происходит.