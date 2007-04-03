СНГ объединяет усилия в разработке новых трудовых программ

Производительность труда ежегодно увеличивается в среднем на 5%.В связи с этим обновлять нормативную базу тоже следует не реже, чем раз в десятилетие. Последней такой пересмотр проводился ещё при Советском Союзе. Расчеты показывают, что обновление трудовых норм для каждого отдельно взятого государства СНГ потребует не только больших денежных затрат, но и займет много времени. Сегодня в исполкоме СНГ было принято решение объединить усилия стран-участниц в разработке новых трудовых программ. Причем именно на Беларусь в этом вопросе возлагают наибольшие надежды.