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СНГ объединяет усилия в разработке новых трудовых программ

03 апреля 2007 10:44
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Производительность труда ежегодно увеличивается в среднем на 5%.В связи с этим обновлять нормативную базу тоже следует не реже, чем раз в десятилетие. Последней такой пересмотр проводился ещё при Советском Союзе. Расчеты показывают, что обновление трудовых норм для каждого отдельно взятого государства СНГ потребует не только больших денежных затрат, но и займет много времени. Сегодня в исполкоме СНГ было принято решение объединить усилия стран-участниц в разработке новых трудовых программ. Причем именно на Беларусь в этом вопросе возлагают наибольшие надежды.
# общество

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