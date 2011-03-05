«Снежный снайпер» в Минске

В Минске финишировал самый массовый турнир среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер»

За почетные звания сражались около 200 человек со всей страны.

Соревнования проходят уже в пятый раз. Причем, популярность «Снежного снайпера» с каждым годом лишь растет. Всего в них участвовало около миллиона юных биатлонистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Профессионалы дают высокую оценку их мастерству, а некоторым пророчат серьезное спортивное будущее.

Ксения Голуб, помощник председателя РГОО «Президентский спортивный клуб»:

Каждый год не только победители и призеры уезжают с кубками и подарками, но и все участники соревнований увозят комплекты спортивной формы и памятные подарки и сувениры.

Сегодня на лыже-роллерной трассе для всех участников состоялась концертная программа. Также пришли поприветствовать ребят их кумиры. Это Александр Сыман, Леонид Корниенко, Елена Зубрилова.

Я думаю, что праздник удался и все ребята остались довольны.