Снежная буря обрушилась на Беларусь

Смещаясь с Украины, атмосферный фронт принес на территорию нашей страны сильные снегопады. Сейчас осадки наблюдаются во многих районах страны.

Наиболее интенсивные – на юго-востоке Беларуси. Больше всего снега выпало на Гомельскую область, а также на юго-восточные районы Брестской и Могилевской. В некоторых районах за сутки сугробы увеличилась на 7-10 см. В Минске снег начался еще накануне вечером, и к сегодняшнему утру высота покрова значительно увеличилась, что конечно же сказалось на обстановке на дорогах.

Как нам сообщили на предприятии Горремавтодор, в столице на расчистке дорог сейчас задействовано максимальное количество снегоуборочной техники. Приоритетное внимание – центральным улицам. По мере высвобождения техника перебрасывается в спальные районы и на второстепенные улицы. Несмотря на усилившийся снегопад, в штатном режиме работает Национальный аэропорт Минск.