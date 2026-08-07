Снесенные крыши и оборванные провода: в регионах Беларуси ликвидируют последствия удара стихии

Мощный грозовой фронт оставил без электричества сотни населенных пунктов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью стихия с ливнями и шквалистым ветром затронула сразу несколько регионов Беларуси. Основной удар пришелся на Минскую область. Там обесточены почти 300 населенных пунктов и 32 фермы. Главная причина – падение деревьев на линии электропередачи. Восстановительные работы идут непрерывно. Передвижные дизельные станции задействовали для подключения социальных объектов.