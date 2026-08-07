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Снесенные крыши и оборванные провода: в регионах Беларуси ликвидируют последствия удара стихии

07 августа 2026 07:51
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Мощный грозовой фронт оставил без электричества сотни населенных пунктов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снесенные крыши и оборванные провода: в регионах Беларуси ликвидируют последствия удара стихии-2

Минувшей ночью стихия с ливнями и шквалистым ветром затронула сразу несколько регионов Беларуси. Основной удар пришелся на Минскую область. Там обесточены почти 300 населенных пунктов и 32 фермы. Главная причина – падение деревьев на линии электропередачи. Восстановительные работы идут непрерывно. Передвижные дизельные станции задействовали для подключения социальных объектов.

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