Снегопады в Беларуси продолжаются

Особенно сильными они сегодня будут на северо-востоке страны. Штормовое предупреждение Республиканский гидрометеоцентр передал Витебску, районам Могилевской и Витебской областей.

В Витебске за минувшие сутки выпало полторы декадной нормы осадков. Высота снежного покрова в областном центре составила 30 сантиметров и вплотную приблизилась к рекорду 1937 года, когда этот показатель был всего лишь на сантиметр больше. На ликвидации последствий стихии задействованы все ресурсы. В усиленном режиме работают техника и люди.

Накануне ситуацию со снегопадом рассмотрела комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. По оперативным данным, в республике из-за налипания снега на линии электропередачи произошло отключение электроэнергии в 662 населенных пунктах в Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. К утру сегодняшнего дня около 90 на Гомельщине все ещё остаются без света.

Во всех организациях и на предприятиях усилены аварийные и дежурно-диспетчерские службы, созданы дополнительные выездные бригады, приведены в готовность мобильные котельные, автономные источники электроснабжения, крыши жилых домов и зданий очищают от снега и льда.

Тяжело приходится водителям, которые едут по нерасчищенным дорогам. Число аварий в условиях плохой видимости возросло. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар и не парковать машины вдоль обочин.