Снегопады в Беларуси продолжатся до середины следующей недели

«В первой половине недели морозы под влиянием более теплых воздушных масс, которые поступают с Западной Европы, будут ослабевать и снега значительно подсыплет. Сегодня наиболее интенсивные снегопады отмечаются в Гомельской, местами по Могилевской и Минской областям», — сказали в Республиканском гидрометеоцентре.За сутки высота снежного покрова в некоторых районах Беларуси увеличилась на 7-10 см. Больше всего снега пришлось на Гомельскую область (в Житковичах высота снежного покрова достигла 13 см, Лельчицах — 17 см, Гомеле — 8 см), юго-восточные районы Брестской и Могилевской областей (до 12 см), сообщает БЕЛТА.