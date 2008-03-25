Снегопады пришли в Беларусь

Высота снежного покрова достигла 10 см, а в Брестской, Гродненской, Витебской и Минской областях - 13-16 см. Всю ночь шел снег и в столице. Ухудшение погоды прибавило работы коммунальным службам и стражам дорог.



На республиканских дорогах работает более 800 единиц снегоочистительной техники. 400 снегоуборочных машин ночью работали и в столице. Однако к утру не все дороги были расчищены, что значительно усложнило движение, возникли заторы, повысилась аварийность.



Согласно данным оперативной сводки, на республиканских дорогах за минувшие сутки произошло 250 ДТП, в которых 8 человек погибли и 41 ранен. По предварительным данным вины дорожных организаций в этих происшествиях не установлено.



По прогнозам синоптиков, ненастье продлится еще сутки. Осадки пойдут на убыль, а вот ночные морозы усилятся до 3-10 градусов. Потеплеет только к выходным.