Снегопад засыпал Беларусь

Больше всего осадков за минувшие сутки выпало в Гомельской области — почти до половины месячной нормы.

Заснеженной оказалась и Могилевская область, особенно Бобруйск. В Минской области снегопады были интенсивнее всего в восточной половине, в Борисове и Березино выпала треть месячной нормы. Высота снежного покрова за минувшие сутки в Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях увеличилась в среднем на 10 см. В целом по республике она сейчас -—от 2 см по крайнему западу до 28 см на Гомельщине.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. «Белавтодор» принимает все усилия, чтобы движение на дорогах не было затруднено. И днем, и ночью на республиканских автотрассах работали 950 единиц спецтехники. Израсходовано около 14 тысяч тонн песчано-соляной смеси и почти 950 тонн соли. Поскольку существенного изменения погоды синоптики пока не обещают, «Белавтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Непогода стала причиной задержек нескольких рейсов в минских аэропортах. Как сообщили в аэропорту «Минск-1», самолет из московского «Внуково» приземлился в Минске на 40 минут позже. В Национальном аэропорту непогода вызвала небольшие задержки рейсов из Минска в Милан, Стамбул, Москву и Калининград. Сейчас оба аэропорта работают в нормальном режиме, все полеты — согласно расписанию.

В то же время снегопады и ветер не повлияли на надежность электроснабжения. Энергосистема Беларуси в целом работала без сбоев. Лишь несколько отключений было в Мозыре, однако электроснабжение полностью восстановили в кратчайшие сроки. Сейчас энергетики контролируют работу оборудования подстанций и линий электропередачи. Работают дежурные бригады.