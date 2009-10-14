Снегопад в Германии

Его принес атлантический циклон. Вершина горы Брокен в районе города Гарц за ночь покрылась тонким слоем снега и льда.

Эта точка традиционно привлекает туристов, знающих толк в скоростных лыжных спусках. В то же время, на самой высокой горе Восточной Германии часто случаются жестокие снежные бури. В этом году суровый зимний сезон открылся необычно рано.

Первый снег выпал гораздо раньше обычного. В связи с этим резко возросло количество аварий. На севере страны столкнулись сразу 20 автомобилей. На некоторых трассах образовались гигантские пробки.

А в Сербии и Польше на улицы вывели всю снегоуборочную технику: там выпало 20 сантиметров осадков.