Снегопад в Беларуси за сутки побил декадную норму

Работники коммунальных служб, Белавтодора и энергетики работают в круглосуточном режиме.

Больше всего осадков выпало в Гомельской области — до половины месячной нормы. Заснеженной оказалась и Могилевская. В Минской области выпала треть месячной нормы. Высота снежного покрова только за сутки в регионах увеличилась в среднем на 10 см, достигнув на Гомельщине 30 см.

Во власти снежной стихии оказалась и столица. Дорожные службы Минска только за сутки вывезли почти 10 тысяч кубометров снега. Работало более семисот единиц снегоуборочной техники. На трассы легли более двух тысяч кубометров песчано-соляной смеси и около пятисот тонн соли.

Синоптики обещают снегопады и в ближайшие дни, а вот морозы пойдут на убыль. Под влиянием более теплых воздушных масс с Западной Европы на этой неделе значительно потеплеет. И уже в четверг столбик термометра покажет ноль. А на западе страны поднимется до +5. Во многих районах пройдет мокрый снег, сгустится туман. На дорогах — гололедица.