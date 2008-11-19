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Снегопад накрыл белорусскую столицу

19 ноября 2008 11:53
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Дорожные службы страны работают в круглосуточном режиме и готовы оперативно реагировать на изменения погоды. За минувшие сутки на республиканских дорогах было израсходовано около 2,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси, работало 300 единиц техники. Скользкое дорожное покрытие стало причиной многочисленных аварий. За минувшие сутки их в республике произошло 240. Прибавилось работы и медикам. Только на Станции скорой медицинской помощи Минска зафиксировано семь гололедных травм. Обильные осадки и усиление ветра синоптики прогнозируют и в ближайшее дни. Учитывая сложные погодные условия, ГАИ обращается ко всем участникам движения с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
# общество

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