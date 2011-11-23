Снег в центре Минска, впервые в Беларуси, будут убирать с помощью специальной снегоплавильной установки

Об этом рассказал глава администрации Партизанского района г. Минска Андрей Галь в эфире программы «Большой город».

Андрей Галь, глава администрации Партизанского района г. Минска

Нам удалось договориться с одним из предприятий нашего района о закупке снегоплавильной установки. В этом сезоне мы ее смонтируем, и начнем плавить снег. Эта методика используется во многих городах мира. У нас это первая установка в республике. Мощность позволит использовать ее в центральной части города. Экономический расчет говорит о целесообразности использования таких машин. Мы будем экономить средства, которые рассчитаны на вывоз снега на свалку.