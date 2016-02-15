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Снег с дождем и похолодание: в Беларусь идут «Ульрика» и «Фридхельм»

15 февраля 2016 13:37
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Новости Беларуси. В Беларусь идет циклон «Ульрика». Он принесет мокрый снег и дождь.

Самый ненастный день ожидается во вторник, 16 февраля. Уже предстоящей ночью во многих районах прогнозируются сильные осадки, местами налипание мокрого снега, туман и гололедица. В отдельных районах возможна слабая метель. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5. Ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Циклон «Ульрика» уйдет на Россию уже в среду. Его сменит антициклон «Фридхельм». Погода стабилизируется - будет преимущественно без осадков, лишь днем в юго-западных районах возможен небольшой мокрый снег. Тем не менее понизится температура воздуха. Ночью −2…−9 °С, по северной половине местами −10…−12 °С, днем −2…+4 °С. Похожая погода сохранится и до конца рабочей недели. 

В выходные погоду будут определять атмосферные фронты с Западной Европы и более теплые воздушные массы Атлантического происхождения.

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# общество # Погода в Беларуси

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