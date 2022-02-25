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Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?

25 февраля 2022 16:24
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Если вы решили продавать квартиру, то делать это можно самостоятельно или с помощью агентства по недвижимости. Неважно, какое вы примите решение, вам не лишним будет знать процедуру продажи. Сегодня мы подробнее расскажем о самом важном, и какие документы для этого нужно собрать.

Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?-1

Артем Радненок, агент по операциям с недвижимостью:
Виды сделок бывают: это чистая продажа, например, собственник просто продает квартиру, ему просто нужны деньги, а есть, конечно, когда собственники продают – это расширяются, это нужна 3-комнатная, 4-комнатная квартира. Тогда это считается нечистыми продажами, это встречный вариант. По таким сделкам я советую всегда приобретать такие квартиры через агентства, потому что агентство будет полностью контролировать соблюдение всех сроков.

Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?-4

В любой сделке продавец заинтересован продать жилье как можно дороже, а покупатель – сэкономить. Продавцу кажется, что его жилище чуть ли не самое лучшее среди своих «собратьев», особенно если он вложил в ремонт большие деньги. С этим, конечно, спорить сложно. Но есть реалии рынка. Если вы намерены продать квартиру быстро, надо снижать цену. В условиях, когда на одного покупателя приходится 10 продавцов, приходится идти на уступки.

Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?-7

Артем Радненок:
Оценить свою квартиру, правильно выставить стоимость, в первую очередь надо посмотреть похожие квартиры, которые продаются в этом микрорайоне, состояние их, от этого и отталкиваться. А проще всего, конечно, обратиться в агентство недвижимости. Вам сделают хорошую конкурентную разведку и скажут, с чего можно начать, помогут решить вопрос максимально выгодно. Как правильно оценить квартиру? В первую очередь надо оценивать техническую составляющую квартиры – это капитальный ремонт дома, год постройки дома, коммуникации в квартире полностью менялись, не менялись, и само состояние ремонта. Конечно, покупатель может сам это сделать, пригласить, конечно, независимого эксперта, который сможет своими приборами проверить вентиляцию, как качественно был сделан ремонт.

Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?-10

Если у вас получилось самостоятельно найти покупателя, после заключения предварительного договора и вручения вам задатка начинается подготовка к сделке. Продавцу предстоит в короткие сроки собрать нужный пакет документов.

Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?-13

Артем Радненок:
Это в первую очередь правоустанавливающие документы, это паспорт собственника, потом свидетельство о квартире, технический паспорт, в зависимости, как приобреталась квартира: если она покупалась, то договор купли-продажи, если было дарение квартиры, то дарение. И иные есть нюансы, например, начисление жилищных квот – это когда гасилась приватизация и показывают участников приватизации, которые тоже принимают решение в сделке – это называется скрытые собственники, которые дают согласие на продажу.

# Недвижимость # общество # Артем Радненок # Фотофакт

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