Сначала оцените состояние квартиры. Что надо знать при покупке и продаже недвижимости?

Если вы решили продавать квартиру, то делать это можно самостоятельно или с помощью агентства по недвижимости. Неважно, какое вы примите решение, вам не лишним будет знать процедуру продажи. Сегодня мы подробнее расскажем о самом важном, и какие документы для этого нужно собрать.

Артем Радненок, агент по операциям с недвижимостью:

Виды сделок бывают: это чистая продажа, например, собственник просто продает квартиру, ему просто нужны деньги, а есть, конечно, когда собственники продают – это расширяются, это нужна 3-комнатная, 4-комнатная квартира. Тогда это считается нечистыми продажами, это встречный вариант. По таким сделкам я советую всегда приобретать такие квартиры через агентства, потому что агентство будет полностью контролировать соблюдение всех сроков.

В любой сделке продавец заинтересован продать жилье как можно дороже, а покупатель – сэкономить. Продавцу кажется, что его жилище чуть ли не самое лучшее среди своих «собратьев», особенно если он вложил в ремонт большие деньги. С этим, конечно, спорить сложно. Но есть реалии рынка. Если вы намерены продать квартиру быстро, надо снижать цену. В условиях, когда на одного покупателя приходится 10 продавцов, приходится идти на уступки.

Артем Радненок:

Оценить свою квартиру, правильно выставить стоимость, в первую очередь надо посмотреть похожие квартиры, которые продаются в этом микрорайоне, состояние их, от этого и отталкиваться. А проще всего, конечно, обратиться в агентство недвижимости. Вам сделают хорошую конкурентную разведку и скажут, с чего можно начать, помогут решить вопрос максимально выгодно. Как правильно оценить квартиру? В первую очередь надо оценивать техническую составляющую квартиры – это капитальный ремонт дома, год постройки дома, коммуникации в квартире полностью менялись, не менялись, и само состояние ремонта. Конечно, покупатель может сам это сделать, пригласить, конечно, независимого эксперта, который сможет своими приборами проверить вентиляцию, как качественно был сделан ремонт.

Если у вас получилось самостоятельно найти покупателя, после заключения предварительного договора и вручения вам задатка начинается подготовка к сделке. Продавцу предстоит в короткие сроки собрать нужный пакет документов.