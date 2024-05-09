Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ

Ветераны – главные герои великого праздника Победы. Годы берут свое. Живых свидетелей войны осталось немного. В Беларуси их проживает всего 1,1 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня им так важно знать, что воевали и теряли товарищей не напрасно. Ведь каждый день смотрели смерти в глаза. В борьбу с фашизмом включились и старики, и дети. Каждый как мог. Кто-то уходил на фронт, кто-то вступал в партизанские отряды. Огромный вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла.

Они шили обмундирование, работали в госпиталях, рыли окопы, занимались сельским хозяйством, отдавая свои запасы и трудясь из последних сил. Ветеран Великой Отечественной войны – Антонина Кудинова – одна из тех, на чье детство выпали тяжелейшие испытания. Юлия Минич подробнее о судьбе ветерана.

Когда началась война, Антонине Кудиновой было 10. Росла в большой многодетной крестьянской семье. Жили в деревне Марково в Курганской области в России. До небольшого и тихого населенного пункта запах войны не дошел, но жители помогали солдатам чем могли. Бесперебойно снабжали армию продовольствием, в том числе хлебом, который ценился там не меньше, чем оружие. Антонина Наумовна работала поваром. Лошадей не было, поэтому на быках помогала перевозить зерно на элеватор. Трудились с утра и до самого вечера. И только после – обессиленные – укладывались спать.