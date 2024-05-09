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Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ

09 мая 2024 05:52
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Ветераны – главные герои великого праздника Победы. Годы берут свое. Живых свидетелей войны осталось немного. В Беларуси их проживает всего 1,1 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ-1

Сегодня им так важно знать, что воевали и теряли товарищей не напрасно. Ведь каждый день смотрели смерти в глаза. В борьбу с фашизмом включились и старики, и дети. Каждый как мог. Кто-то уходил на фронт, кто-то вступал в партизанские отряды. Огромный вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла.

Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ-4

Они шили обмундирование, работали в госпиталях, рыли окопы, занимались сельским хозяйством, отдавая свои запасы и трудясь из последних сил. Ветеран Великой Отечественной войны – Антонина Кудинова – одна из тех, на чье детство выпали тяжелейшие испытания.

Юлия Минич подробнее о судьбе ветерана.

Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ-7

Когда началась война, Антонине Кудиновой было 10. Росла в большой многодетной крестьянской семье. Жили в деревне Марково в Курганской области в России. До небольшого и тихого населенного пункта запах войны не дошел, но жители помогали солдатам чем могли. Бесперебойно снабжали армию продовольствием, в том числе хлебом, который ценился там не меньше, чем оружие. Антонина Наумовна работала поваром. Лошадей не было, поэтому на быках помогала перевозить зерно на элеватор. Трудились с утра и до самого вечера. И только после – обессиленные – укладывались спать.

Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ-10

Антонина Кудинова, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы уже старались, все для фронта, все для Победы. Первый год нам жилось более-менее, так как еще было, и хлеб, и все. А уже дальше голод был. Нам же, колхозникам, хлеб не выдавали, все отвозили на элеватор, все для фронта, для Победы. Нас спасало еще тем, что мы рыбу, у нас озеро было, был карась, рыбы было много там. Вот нас еще этим спасало, что рыбу ловили.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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