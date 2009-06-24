Смягчаются наказания для взяточников (ВИДЕО)

Изменения и дополнения в некоторые законы Беларуси по вопросам уголовной ответственности и оперативно-розыскной деятельности направлены на применение альтернативных лишению свободы видов наказаний и иных мер.

Как отметил генпрокурор Григорий Василевич, действующий уголовный кодекс не учитывает обстоятельства получения и размер взятки. Предполагается только один вид наказания — лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности. Это на практике иногда приводит к назначению судом несоразмерного наказания. Законопроект устанавливает альтернативное — ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Меры уголовного наказания для несовершеннолетних в Беларуси будут смягчены, а вот для нерадивых родителей – их перечень расширят. Это общественные работы, арест и лишение свободы.

И сегодня же на сессии Палата представителей приняла во втором чтении проект закона о порядке выезда из Беларуси и въезда в страну наших граждан. Порядок выезда за рубеж несовершеннолетних упростится. Дети смогут выезжать в сопровождении одного из законных представителей без согласия второго.