Смутившая Путина журналистка подала иск против Задорнова

Редактор приморской газеты «Народное вече» Мария Соловьенко, в 2007 году смутившая Владимира Путина на пресс-конференции, подала против Первого канала и Михаила Задорнова миллионный иск об оскорблении чести и достоинства.

Поводом к иску стало выступление Задорнова в прямом эфире телеканала 14 марта. Рассказывая о своих впечатлениях от пребывания во Владивостоке, сатирик сказал, что жительницы города одеваются на работу, как проститутки.

По заявлению журналистки, в случае, если суд примет ее сторону, она готова купить Задорнову билеты в кругосветный круиз и найти ему спутницу жизни, чтобы он как можно дольше не появлялся в столице Приморья с оскорблениями в адрес женщин, пишет Lenta.ru.

1 февраля 2007 года Мария Соловьенко уже привлекала внимание российских СМИ тем, что во время пресс-конференции Владимира Путина назвала его «несравненным». В ответ на реплику Путина «Вы меня смущаете», Соловьенко заявила, что ей очень приятно и что «женщина должна смущать мужчину».