Сможет ли безработный стать таксистом?

Минский городской центр занятости населения предлагает безработным обучение новым специальностям.

Столичный центр занятости готовил водителей всегда. Сегодня существует около 150 вакансий таксистов. Подготовка безработных по этой профессии начнется, вероятно, в ноябре - по мере комплектования групп. Сейчас официально зарегистрировались только около десяти потенциальных таксистов.

<Требование к кандидатам на обучение по специальности <Водитель категории В>, т.е. к будущим таксистам, таковы: это должны быть молодые люди старше 20 лет, ранее несудимые, без вредных привычек, имеющие обязательную медицинскую справку из поликлиники 24-й специальной, - сообщила начальник отдела Минского городского центра занятости населения Елена Семченко.

Трехмесячное обучение - бесплатное, после чего необходимо его отработать не менее года: это условие транспортного предприятия.