Милитаризация и переписывание истории стало обыденным делом для современной Европы. А вот белорусы ценят историческое наследие предков и чтут подвиг советских солдат, которые дали возможность нам жить под мирным небом. Поэтому важно не допустить возрождение идей фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой. При отработке оперативной информации военнослужащие произвели осмотр квартир двух граждан Беларуси. Там было обнаружено огнестрельное оружие, комплектующие и патроны, штык-ножи, ножи времен Великой Отечественной войны.