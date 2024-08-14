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Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой

14 августа 2024 13:55
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Милитаризация и переписывание истории стало обыденным делом для современной Европы. А вот белорусы ценят историческое наследие предков и чтут подвиг советских солдат, которые дали возможность нам жить под мирным небом. Поэтому важно не допустить возрождение идей фашизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой-1

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой. При отработке оперативной информации военнослужащие произвели осмотр квартир двух граждан Беларуси. Там было обнаружено огнестрельное оружие, комплектующие и патроны, штык-ножи, ножи времен Великой Отечественной войны.

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой-4

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой-6

Также у одного из владельцев изъятого имущества были найдены предметы с нацистской символикой. Среди них знаки со свастикой, ордена, награды и личные жетоны военных фашисткой Германии. Все предметы переданы на экспертизу.

# Великая Отечественная война # общество

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