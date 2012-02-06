Смогут ли «Динамо-Шинник» и «Юность» попасть в плей-офф МХЛ?

Домой белорусские команды вернулись в таком положении: «Динамо-Шинник» на четвертом, заветном месте в дивизионе, но без запаса прочности, а вот «Юность» на последней позиции с отставанием от зоны плей-офф, то есть от бобруйчан, в 15 очков. Но думы о худшем, то есть о невыполнении задачи на сезон, в «Юности» от себя гонят.

Станислав Лопачук, ХК «Юность»:

Я и вся команда не считаем, что мы утратили шансы на попадание в плей-офф. Мы будем бороться до конца. Если будем выходить на каждую игру с таким же настроем, как сегодня, то все возможно.

Чтобы претворить мечту в реальность, в «Юности» пошли на реформу состава. Иных, как говорится, уже нет, а те – далече. Даниэль Штумпф пока травмирован, часть игроков отправлена на стажировку в «Юниор», а швед Карлссон вовсе улетел и не обещал вернуться.

Но свято место пусто не бывает. Вновь в деле старая гвардия: Королик, Фомин, Сёмочкин и даже Ревенко. С ними пришла и другая игра.

Станислав Лопачук, ХК «Юность»:

Мы стали играть строже, стали меньше удаляться, больше забиваем.

На матче против «Красной армии» следили мы не только за минчанами. Среди чужих на сей раз был и свой – нападающий Артур Дриндрожик. В прошлом сезоне он засветился в юношеской сборной Беларуси, теперь пришло время познакомиться с ним поближе.

Артур Дриндрожик, ХК «Юность»:

Я начинал в Гродно, в семь лет меня родители привели на хоккей. Играл в команде 93-го года, начали очень хорошо сезон. Но потом команда развалилась, все разошлись кто куда (кто-то закончил, кто-то продолжил). У каждого свой путь. У меня так получилось. Мне повезло: предложили играть в Америке в хорошем клубе. Все сложилось.

Ну а в этом сезоне Артур очутился в рядах чемпионов МХЛ – «Красной Армии», сообщили в программе «Горячий лед».

Артур Дриндрожик, ХК «Юность»:

Мне должны были продлить визу, чтобы вернуться в Америку. Так как не продлили, предложили просмотр в ЦСКА. Пришел и через просмотр попал сюда. Было несколько человек на место, но меня оставили. Приятно.

Будем следить за талантливым нападающим дальше. А в матче с «Юностью» он доказал, что чего-то стоит. Именно белорус сделал все, чтобы Ильдар Шиксатдаров сравнял счет во втором периоде, ответив на шайбу Александра Сёмочкина.

1:1. Решил же исход встречи Сергей Королик. «Юность» выиграла и перебралась на предпоследнее место в турнирной таблице.

Не слишком результативной оказалась и встреча минчан с московским МВД, состоявшаяся в среду. Тут дело вовсе дошло до буллитов. И это при том, что моментов у подопечных Игоря Кривошлыка хватало. Заминка вышла лишь с их реализацией.

Сергей Королик, ХК «Юность»:

На этот вопрос трудно ответить, так как у нас и в предыдущих играх много моментов, что-то забили, что-то не забили. В этом и заключается реализация моментов. Забили бы эти моменты, был бы другой счет.

Приезжая команда открыла счет усилиями Акишина еще в первом периоде. «Юность» отыгралась во второй трети: Андрей Пичуха подхватил шайбу в своей зоне и, обыгравшись с Александром Кремзуковым, восстановил равенство.

А вот неизбежная при счете 1:1 серия буллитов вновь выявила проблему минчан: они опять не забили. Не удалось это ни Фомину, ни Королику, ни Пичухе. У МВД же точен был Суворов – 1:2.

Сергей Королик, ХК «Юность»:

Считаю, что начали достойно. Играли как и в предыдущих встречах. А буллиты – это хоккейная лотерея. Не повезло где-то.

Надежды мы возлагали на «Динамо-Шинник». Но домашняя серия для подопечных Владимира Заблоцкого обернулась провалом. В матче с МВД им не хватило для победы дубля Ивана Дунаева. «Красной армии» бобруйчане вовсе не забили, как и сегодня «Капитану».

На следующей неделе, 11 февраля, в Магнитогорске состоится матч всех звезд МХЛ – Кубок Вызова. Среди тех, кто на него вызван, два белоруса – Максим Парфеевец и Станислав Лопачук. Причем, последний, по результатам голосования болельщиков, попал и в стартовую пятерку сборной Запада, сообщили в программе «Горячий лед».

Станислав Лопачук, ХК «Юность»:

Очень приятно. Хочу передать всем, кто за меня голосовал, огромное спасибо.