СМИ против вызовов и угроз века

В Минске продолжает свою работу Х Международная специализированная выставка "СМИ в Беларуси". В медиафоруме принимают участие свыше 400 средств массовой информации, особенно широко представлены белорусские региональные и отраслевые газеты и журналы, российские СМИ, издания белорусской диаспоры.

Сегодня в рамках медиафорума в Минске открылся I-й Белорусский информационный форум "СМИ против вызовов и угроз XXI века". Участие в нем принимают более 100 общественных деятелей, представителей медиасообщества из стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья.

Информационное пространство Беларуси всегда будет открыто для широкого и заинтересованного обсуждения актуальных проблем, выработки конкретных мер по противодействию вызовам и угрозам, которые человечество принесло в XXI веке, заявил, открывая информационный форум, министр информации Беларуси Владимир Русакевич. Он подчеркнул, что в современных условиях, когда идет борьба за умонастроения людей, средства массовой информации имеют особую и все возрастающую роль. "Информационное сообщество - великая сила, его влияние на умы и сердца огромно и неоспоримо", - сказал министр.

Владимир Русакевич высказал убежденность в том, что информационный форум станет отправной точкой для дальнейшей консолидации усилий отечественного и международного медиасообществ в утверждении высоких гуманистических идей, пропаганды идей конструктивного сотрудничества. При этом он отметил, что белорусской стороне очень интересен опыт зарубежных коллег в деле противостояния попыткам "определенных кругов использовать СМИ и информационные технологии для своих весьма неблаговидных целей".

Созвучно позиции Владимира Русакевича было и выступление на этом форуме Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжа. Он, в частности, заявил, что успешное противодействие угрозам терроризма и наркоторговли невозможно без участия средств массовой информации. Он считает что только СМИ и само общество смогут "сформировать атмосферу неприятия зла" и помогут избавиться от перекосов и упущений при строительстве безопасного мира. Понятие информационной безопасности - это не только безопасность электронных сетей, связи, банков данных, но и безопасность общества от насилия, деструктивных влияний, насаждения чужой воли средствами информационной политики. Тесное сотрудничество в этой сфере ОДКБ намерена продолжать и расширять, в том числе и с руководством Исполкома СНГ и ЕврАзЭС", - отметил Николай Бордюжа.