СМИ не должны отравлять отношения между народами

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил, общаясь с руководителями государственных информгентств СНГ.

Встреча вышла далеко за рамки протокола, ее участники не смогли уйти, не задав вопросов. Так беседа неожиданно превратилась в часовое интервью. Говорили буквально о всех аспектах отношений между странами: экономика, политика, будущий Таможенный Союз и вчерашняя пресс-конференция российского президента.

Руководители информагентств СНГ – матёрые журналисты. Так что обычной встречи «Президент + чиновники» сегодня не получилось. Репортерский директорат сразу взял инициативу в свои руки и устроил интервью, своеобразный блиц-опрос, белорусскому Президенту.

Главы информагентств сегодня были не конкурентами, а коллегами. Из России, Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении и Азербайджана – сегодня их объединяют общие цели: как сделать медийное пространство СНГ гармоничным, а информацию о себе и странах-соседях – правдивой и объективной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- СМИ – это зеркало любого государства и наших отношений в том числе. Мы смотрим различные телеканалы, мы читаем сообщения информагентств. Видя, как освещаются белорусско-российские отношения, мы делаем вывод – каким Россия хочет видеть белорусское государство.

Это мероприятие в графике белорусского Президента стояло несколько месяцев назад. Такие встречи планируются и проходят по определенному протоколу: сегодняшний, не предполагал никаких отступлений. Но журналистская жилка у гостей всё же взяла верх – директора информагентств устроили импровизированную конференцию.

Виталий Игнатенко, генеральный директор информационного агентства «ИТАР-ТАСС»:

- Спасибо Вам огромное за честь, которую Вы нам оказали. Для нас очень важно сегодня увидеться и поговорить с Вами. Я думаю, для всех нас, а на встрече присутствуют журналисты из семи стран.

Получилось интервью, но весьма непринужденное. Так как никто не заготовил вопросов, а уж тем более ответов. Экспромт чистой воды. Александр Лукашенко поделился впечатлениями от проведенной накануне Дмитрием Медведевым пресс-конференции для белорусских журналистов.

Александр Лукашенко:

- Я недавно просмотрел стенограмму встречи Президента России с белорусскими журналистами и убедился, что она абсолютно бессмысленной была. Это ассиметричный ответ на мою встречу с российскими журналистами, и говорят, с аппозиционными российскими журналистами. Я не знаю, это аппозиционные были, или нет, ведь к нам приезжает больше 100 человек. Мы проводим эти встречи для того, чтобы сказать правду о себе. Потому что, я стопроцентно знаю, что Россия не знает, чем живет Беларусь. Почему? Потому что основные каналы не освещают, а если и делают это, то вы сами знаете, как они освещают положение в Беларуси. Президент России пригласил таких журналистов, многие из которых русского человека на дух не переносят. Хотя бы посоветовались, прежде чем приглашать. Я так подумал: а зачем? Что эта встреча даст? Меня уколоть? Я спокойно к этому отношусь, потому что уже уколов хватило. Рассказать что-то новое? А что расскажешь, если каждый день мы видим телепередачи, читаем газеты: здесь Россия представлена так, как Россия хочет этого. И смотрю: ну, получилась пустая просто встреча.

Говорили непринужденно, пили чай. Украинец Виктор Чамара восхищался «Минск-Ареной», а директор агентства из Таджикистана рассуждал об авторитете белорусского лидера.

Виктор Чамара, генеральный директор украинского национального информационного агентства «Укринформ»:

- Это прекрасные объекты, и самое главное – что они для людей.

Садриддин Шамсуддинов, директор национального информационного агентства Таджикистана «Ховар»:

- Когда все политики воздержались, Вы одним из первых 10 лет назад посетили Таджикистан с официальным визитом. Поэтому у таджикского народа к вам очень особое отношение.

Всё же больше говорили об экономике, как она представлена в СМИ наших стран. Глава армянского информагентства решил из первых уст, так сказать в качестве эксклюзива, узнать, что мешает двум странам быть ближе.

Грайр Зорян, директор государственного информационного агентства Армении «Арменпресс»:

- Что мешает поднять эти отношения и повысить товарооборот между странами?

Александр Лукашенко:

- Мы всё выбирали, как же эти отношения наладить? С новым президентом мы договорились: давайте будем поддерживать стремления бизнеса выстраивать эти отношения. Ссылка была на то, что бизнесмены сами найдут дорогу: как и что поставить, по каким путям? Но мы должны им помочь.

В погоне за новостью, конечно, не могли не спросить об актуальном – о подписании Таможенного Союза.

Александр Лукашенко:

- Таможенный союз, который мы создадим – это удвоение, усиление позиций России. И мы очень надеемся, что Беларусь и Казахстан не будут здесь на задворках, и мы от этого будем иметь какие-нибудь выгоды. Таможенный союз для нас, в том виде, который мы получим послезавтра, это больше надежда на то, что будет эффект в экономике, чем какой-то сейчас успех. Наверное, и для России и Казахстана так же. Это надежда, потому что в том виде, как мы его сейчас принимаем, он еще пока не даст эффекта, это процесс.

СМИ не должны отравлять отношения между народами – вот так категорично высказался Президент о роли информации. Рассказывать только объективно, правдиво и не вводить в заблуждение рядовых граждан непроверенной информацией.

Александр Лукашенко:

- Когда нас начинают «долбать» на всех каналах в России и показывать как-то не очень, конечно, людям обидно, потому что они видят действительность. Это обижает людей. А нам нельзя допустить, что бы у людей падал интерес. Россия должна объединять, она является здесь главным связующим звеном.

Виталий Игнатенко:

- Вы правильно сказали, все агентства, все вместе мы являемся камертоном, по которому потом определяется тональность других СМИ. Здесь нам надо, конечно, очень серьезно работать, чтобы не было никаких сбоев, срывов.