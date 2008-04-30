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СМИ должны выражать интересы общества, а не быть политическим инструментом властных элит

30 апреля 2008 14:04
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Такова резолюция 3-го Белорусского информационного форума "СМИ в эпоху глобализации: актуальные аспекты".

Он проходит в Минске в рамках выставки "СМИ в Беларуси". Журналисты из Беларуси, России, других стран СНГ, Балтии и Китая,  сегодня встретились в городской ратуше со столичным  руководством.

Сюй Ин, заместитель начальника управления пресс-канцелярии Госсовета КНР: "Мы впервые принимаем участие в этом  форуме. В нем мы видим глубокую стратегическую идею – создание гармонии в  индустрии всех мировых СМИ.  Также надеюсь, что между Китаем и Беларусью будет налажено более тесное сотрудничество в информационной области."  

Валерий Евсеев, секретарь Союза журналистов Москвы: "Белорусский информационный форум интересен тем, что журналисты общаются между собой. Жить в своей коробке нельзя. Это приятный повод познакомиться с людьми из других регионов, узнать, как у них идут дела."

# общество

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