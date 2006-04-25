СМИ Беларуси активно принимают участие в профессиональных конкурсах

На участие во II Национальном конкурсе печатных СМИ "Золотая Литера" представлено около 200 заявок. Печатные средства массовой информации, редакции газет и отдельные журналисты проявили большой интерес к этому конкурсу.В этом году активно заявили о себе региональная и многотиражная пресса, издания для спорта и туризма. Представлено много интересных творческих проектов. В номинации "Дебют" высокую активность проявили издания, впервые вышедшие в 2005 году. Большое количество заявок подано на номинации по персоналиям. В частности, речь идет о претендентах на номинацию "Фотокорреспондент" и "Оформитель-дизайнер". Торжественная церемония чествования победителей конкурса состоится в рамках Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси", которая пройдет в Минске 3-6 мая.