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Смертный приговор остался в силе

11 июля 2007 14:20
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Верховный суд Ливии вынес окончательный вердикт по делу болгарских медсестер.

Медиков  обвинили в умышленном заражении СПИДом сотен ливийских детей. Болгарские медсестры уже 8  лет находятся в тюрьме. Отмены приговора и возвращения медиков на родину добивались Болгария, Евросоюз и другие страны Запада.

Также стало известно, что родственники пострадавших детей готовы отозвать свои претензии в обмен на крупную денежную компенсацию - по 10 миллионов евро за каждого ребенка. Но официального подтверждения этой информации нет.

Белорусские медики не комментируют вердикт ливийского суда. Однако уверяют, что заражение ВИЧ-инфекцией в медучреждении в нашей стране исключено. Вся донорская кровь в республике проходит тщательный контроль.    

# общество

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