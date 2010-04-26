Смертник устроил взрыв на пути кортежа британского посла в Йемене

В Йемене совершено покушение на британского посла в этой стране Тима Торлота.

Рядом с кортежем дипломата террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, закрепленное у него на теле.

Ни посол, ни кто-либо из британских подданных в результате теракта не пострадали. По данным очевидцев, тело самого террориста от взрыва разорвало на куски. О том, кто стоит за этим терактом, пока не сообщается. Ведется расследование этого происшествия.

Инцидент произошел, когда дипломат ехал на работу в посольство в столице Йемена Сане и проезжал через бедный квартал на востоке города. Посольство Великобритании в столице временно закрыто. Министерство иностранных дел страны призывает своих граждан, проживающих в Йемене, быть бдительными.

Тим Торлот (52 года) является послом Великобритании в Йемене с 2007 года. Ранее он выполнял обязанности помощника Главы миссии британского МИД в Багдаде.

Между тем еще 12 апреля вице-премьер по безопасности и обороне генерал Рашад Мухаммед аль-Алими заявлял журналистам, что угроза жизни мирных жителей и иностранных граждан сведена к минимуму. По его словам, в стране могут еще оставаться так называемые «спящие ячейки» «Аль-Каиды», но активной угрозы больше нет.

«Сегодня многие районы страны безопасны, — сказал аль-Алими. — В частности, иностранные туристы могут, не опасаясь, посещать треугольник Сана-Аден-Ходейда, где находятся известные на весь мир исторические памятники и морские курорты», сообщает NEWSru.com.