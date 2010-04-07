Смертницы из московского метро были подругами

Незадолго до терактов в московском метро террористка-смертница Дженет Абдурахманова приезжала в село Балахани, где проживала другая смертница – Мариам Шарипова. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказали в родном селе Шариповой.

По словам одного из соседей девушки, Абдурахманова пробыла в селе около недели, Мариам называла ее своей подругой. Затем обе девушки из Балахани уехали. Данные о том, что смертницы были хорошо знакомы друг с другом, есть и у ФСБ, отмечает газета. Изданию стало известно, что их мог познакомить житель Махачкалы по фамилии Гаджидадаев.

Вероятно, речь идет о Ибрагиме Гаджидадаеве – одном из лидеров боевиков, который, как считается, стал «амиром Дагестана» после гибели Умалата Магомедова в конце 2009 года. В частности, Гаджидадаев брал на себя ответственность за убийство главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, однако официально подтверждения его причастности к преступлению не поступало. Стоит отметить, что Дженет Абдурахманова была женой Умалата Магомедова, место которого занял Гаджидадаев.

В то же время отец Шариповой Расул Магомедов заявил «МК», что ничего не знал о визите в Балахани второй смертницы. Также он рассказал, что в последний раз видел дочь 26 марта.

Один из сыновей Магомедова, Анвар Шарипов, проживает в Москве. По имеющимся у издания данным, смертницы связывались с ним незадолго до отъезда из Дагестана и после приезда в Москву, в связи с чем следствие проверяет брата одной из террористок на причастность к терактам.

В интервью «Комсомольской правде» Расул Магомедов рассказал, что Анвар в 2005 году задерживался правоохранительными органами в Махачкале. О характере предъявленных ему обвинений Магомедов не рассказал, но отметил, что сын пошел на контакт с милиционерами и был амнистирован. Чем Анвар занимается в Москве, его отец рассказать не смог.

Личность первой террористки, Дженет Абдурахмановой (в СМИ также она упоминается как Абдуллаева), была установлена 2 апреля. Опознать Шарипову помог ее отец, который увидел фотографию смертницы после теракта и обратился в правоохранительные органы. По данным следствия, Абдурахманова осуществила 29 марта взрыв на «Парке культуры» Сокольнической линии, а Шарипова привела в действие взрывное устройство на "Лубянке". В результате терактов, по последним данным, погибли 40 человек, более 90 попали в больницы, пишет Lenta.ru.