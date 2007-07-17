Смертная казнь откладывается

Судьба болгарских медиков, приговоренных ливийским судом к высшей мере наказания, не решена.

Заседание совета юстиции, которое поставит точку в скандальном деле, сейчас проходит в Триполи. Пятерых медсестер из Болгарии и палестинского врача обвиняют в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией более 400 детей.

Несколько раз ливийский суд выносил медикам смертный приговор. Ситуация выходит двоякая. Семьи зараженных ВИЧ-инфекцией детей начали получать денежные компенсации по миллиону долларов США. Однако по исламскому законодательству, если пострадавшие соглашаются на денежные компенсации, они теряют право настаивать на смертной казни.

