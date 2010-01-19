Смертная казнь больше не грозит экипажу задержанного в Таиланде самолета

С летчиков Ил-76 сняли обвинения в хранении взрывчатых веществ. Теперь экипажу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Ил-76 задержали в аэропорту Бангкока 12 декабря прошлого года. На его борту находилось около 40 тонн оружия. В составе экипажа – один гражданин Беларуси и четверо граждан Казахстана. По словам летчиков, они не знали о характере груза.

И как стало известно, МИД Беларуси направил Таиланду ноту с просьбой о содействии в освобождении нашего соотечественника. Белорусское диппредставительство в Ханое держит ситуацию на контроле.

Предпринимаются все возможные в рамках международного права меры, по защите интересов нашего гражданина. Кроме того, МИД Беларуси – в контакте с коллегами из дипмиссии Казахстана в Бангкоке.