Прямой эфир

Смертная казнь больше не грозит экипажу задержанного в Таиланде самолета

19 января 2010 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С летчиков Ил-76 сняли обвинения в хранении взрывчатых веществ. Теперь экипажу грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Ил-76 задержали в аэропорту Бангкока 12 декабря прошлого года. На его борту находилось около 40 тонн оружия. В составе экипажа – один гражданин Беларуси и четверо граждан Казахстана. По словам летчиков, они не знали о характере груза.

И как стало известно, МИД Беларуси направил Таиланду ноту с просьбой о содействии в освобождении нашего соотечественника. Белорусское диппредставительство в Ханое держит ситуацию на контроле.

Предпринимаются все возможные в рамках международного права меры, по защите интересов нашего гражданина. Кроме того, МИД Беларуси – в контакте с коллегами из дипмиссии Казахстана в Бангкоке.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 января 2010 13:21

Британские власти объявили бой пьянству

19 января 2010 12:39

Александр Лукашенко посещает новое общежитие «Студенческой деревни» в Минске

19 января 2010 12:29

Талисманом юношеского хоккейного чемпионата мира-2010 в Беларуси будет аистенок