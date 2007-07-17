Смерть в огне

За полгода только в Гомельской области произошёл 791 пожар.

В огне погиб 81 человек, из них 1 ребёнок. В ряде районов Гомельщины участились пожары со смертельным исходом. Так в Буда-Кошелёвском районе в огне погибли 10 человек.

Что делать при пожаре в посёлке Красное знамя Узовского сельского совета знают даже в яслях. Как сделать так, чтобы эти знания применять не приходилось, ответ остаётся открытым.

Среди причин пожаров главной по-прежнему является неосторожное обращение с огнём. Кто проявляет небрежность в отношении к своей жизни, отвечает статистика: все десять погибших в Буда-Кошелёвском районе находились в состоянии алкогольного опьянения.

Среди прогрессивных профилактических методов работы - сельские сходы - своеобразные лектории на тему пожарной безопасности. Проводятся они регулярно. Но, к сожалению, большой популярностью у населения пока не пользуются.

Вот и получается, что ждут люди пресловутого жареного петуха, забывая о том, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Пока же спасением жизней погорельцев, рискуя своим здоровьем, занимаются сотрудники МЧС. За шесть месяцев из огня в Гомельской области спасено 243 человека.

