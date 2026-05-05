За что любят и выбирают Беларусь? Истории людей, получивших белорусское гражданство
Эти принципы стали прочным фундаментом для нового дома. А дом этот – Беларусь. Порой в нашу страну приезжают, чтобы начать жизнь заново, а затем остаются навсегда. И иногда все начинается с одного момента, когда вдруг понимаешь: это уже твой город, твои улицы и твои люди, а в руках – синий паспорт, который гарантирует права и дарит надежду.
Почему люди делают этот выбор и что для них значит стать частью белорусской семьи – в материале наших корреспондентов.
Очень многие люди, так же как и я, переезжают в Беларусь. Я знаю, Александр Григорьевич, что вы недавно подписали документ о признании еще около 300 человек – дать им белорусское гражданство. И, видимо, я был в их числе. Я лично вам признателен. Я благодарен как лично вам, так и белорусскому народу.
Сюжет, начавшийся с короткого видео, получил долгожданное продолжение. Этнический белорус, известный в Сети под псевдонимом «Максометр», окончательно связал свою судьбу с родным краем. Искренний рассказ блогера о возвращении на родину в свое время взорвал интернет. Теперь выбор мужчины подтвержден официально – указом Президента он принят в белорусское гражданство.
Это произошло действительно спонтанно, я вот гулял по Витебску и испытал такое ощущение, что я знакомлюсь со своей новой родиной. И это ощущение счастья. Ты понимаешь, что ты здесь, ты не иностранец, а ты уже свой.
Путь к этому простому человеческому счастью был долгий. Отъезд из Латвии стал мерой вынужденной. Обстановка становилась все более враждебной. Новым домом стала Беларусь. Со временем обжился. Построил баню, завел хозяйство.
В Риге у меня этого ничего не было. У меня в Риге была однокомнатная квартира, где я сидел и скучал. Мне было там скучно. А здесь мне всегда есть чем заняться.
Далее смотрите в видео.